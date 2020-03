Il Coronavirus nel territorio

Dal 21 febbraio ad oggi è passato poco più di un mese, tra decreti ed autocertificazioni, ma l'avanzata del Coronavirus, passato silenziosamente da un paese all'altro del nostro territorio, non si è fermato.

Storie, persone, famiglie. Ma anche paure, ansie, ricordi. Storia. Dal 21 febbraio ad oggi è passato poco più di un mese, tra decreti ed autocertificazioni, ma l'avanzata del Coronavirus, passato silenziosamente da un paese all'altro del nostro territorio, non si è fermato. Non ancora. Certo, riportare i numeri nudi e crudi hanno poco senso. Ma a volte servono, quanto meno a capire come e quanto sia radicato il problema. Soprattuto, in relazione alle ipotesi, sempre più fondate, che il numero dei contagiati reali sia almeno 4 o 10 volte superiore (per parenti asintomatici, tamponi non fatti nei casi lievi, ecc).

Alcuni purtroppo son già deceduti, altri invece si sono già 'negativizzati' guarendo.

Ma ecco allora un quadro generale che riassume le situazioni emerse nei nostri paesi.

ABBIATEGRASSO: 61

ARLUNO: 28

ARCONATE : 8

BERNATE TICINO: 2

BOFFALORA SOPRA TICINO: 5

BUSCATE: 8

BUSTO ARSIZIO: 77

BUSTO GAROLFO: 21

CANEGRATE: 17

CASTANO PRIMO: 21

CASOREZZO: 14

CORBETTA: 47

CUGGIONO: 9

DAIRAGO: 5

FERNO: 10

INVERUNO: 31

LEGNANO: 120

LONATE POZZOLO: 10

MAGENTA: 60

MAGNAGO: 10

MARCALLO CON CASONE: 13

MESERO: 18

NOSATE: 1

OSSONA: 17

NERVIANO: 25

PARABIAGO: 40

ROBECCHETTO CON INDUNO: 8

ROBECCO SUL NAVIGLIO: 9

SAN GIORGIO SU LEGNANO: 10

TURBIGO: 9

VANZAGHELLO: 3

VILLA CORTESE: 12

VITTUONE: 41