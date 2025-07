La battaglia 'rivive' a Tornavento

Un tuffo nel passato tra storia, emozione e memoria collettiva. Anche quest’anno, Lonate Pozzolo ha celebrato la 27ª rievocazione storica della Battaglia di Tornavento.

Un tuffo nel passato tra storia, emozione e memoria collettiva. Anche quest’anno, Lonate Pozzolo ha celebrato la 27ª rievocazione storica della Battaglia di Tornavento, uno degli eventi più attesi e sentiti nel territorio, capace di richiamare appassionati, curiosi e famiglie da tutto il territorio. Un’intera comunità si è mobilitata per ricordare lo scontro del 22 giugno 1636, che vide affrontarsi le truppe della Spagna asburgica e quelle franco-sabaude, in un contesto ricco di suggestioni, cultura e impegno civile. La manifestazione ha preso il via venerdì con una serie di iniziative per ricordare il valore storico e culturale della rappresentazione. Sabato è stato il giorno degli accampamenti: nel suggestivo scenario della vecchia dogana del Parco del Ticino, i gruppi storici hanno allestito i propri campi, accogliendo i visitatori in un’atmosfera immersiva e coinvolgente. Domenica, il momento clou: alle 11, la piazza di Tornavento si è riempita di tamburi, stendardi e uniformi d’epoca per l’invasione simbolica e la scaramuccia finale tra gli schieramenti. Un crescendo di emozioni che ha trovato il suo culmine nel pomeriggio con la rievocazione storica della battaglia, preceduta dal saluto alle autorità e seguita dalla sfilata della cavalleria. Un tributo suggestivo e appassionante, conclusosi con il caloroso applauso del pubblico.

TORNAVENTO: TEMPO DI BATTAGLIA



