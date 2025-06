I primi 18 anni di Logos

Il giornale più storico e diffuso dell’ovest milanese: il 2 giugno 2007 nelle case del territorio arrivava per la prima volta il nostro periodico... una storia che continua.

Il 2 giugno non è per noi di Logos una data normale, non è solo la Festa della Repubblica, è anche un compleanno che segna, con passione e soddisfazione, un rinnovarsi di un progetto editoriale originale e strutturato. Tutto inizia, infatti, il 2 giugno del 2007 quando, di buon mattino, in tutte le abitazioni del territorio arriva un nuovo freepress. Si chiama Logos, è completamente a colori (all’epoca eravamo gli unici) e gratuito. In quel primo editoriale, dal titolo ‘Un nuovo modo di comunicare’ così scrivevo: “Nasce LOGOS. Nasce così un nuovo modo di relazionarsi e di raccontare la storia del nostro territorio. Nasce un settimanale informativo gratuito che per la prima volta offrirà, ogni sabato direttamente casa per casa, le principali notizie di carattere nazionale e locale. [...] Lo faremo con una pubblicazione totalmente a colori, così da trasmettervi le emozioni e le sensazioni da noi registrate così come voi stessi le avete vissute. Il nuovo settimanale LOGOS è un giornale giovane, realizzato con l’aiuto e la collaborazione soprattutto di ragazzi e ragazze dei nostri paesi, gli stessi interpreti che vivono la nostra realtà e desiderano così raccontarla per condividerla con gli altri. Non abbiamo la presunzione di ritenerci infallibili o migliori degli altri, noi siamo semplicemente persone che vogliono far dialogare le diverse entità di un territorio: associazioni culturali, gruppi sportivi o giovanili, Amministrazioni ed Istituzioni pubbliche. Nostro scopo non è creare storie, ma testimoniare gli eventi di cui voi stessi, cari lettori, siete i protagonisti: una manifestazione, un nuovo progetto, la realizzazione di un’opera pubblica o, semplicemente, un servizio di volontariato”. Con un po’ di lucida follia, quello che sembrava a tanti un’avventura che sarebbe durata poco è invece diventato un prodotto e una società editoriale maturata in campo della comunicazione: giornale, sito web, social, gestione dei clienti e delle imprese. Fin dall’inizio abbiamo sempre tenuto fede alla nostra linea di dare voce a tutti, non schierarci politicamente, privilegiare il ‘bello’ e le eccellenze rispetto alla cronaca nera, senza mai alzare i toni, nè creare scalpore. Lo abbiamo fatto gratuitamente per i lettori, grazie al sostegno di imprese e attività (alcuni che proseguono da allora) che scelgono i nostri spazi per comunicare con voi. Questo è stato possibile grazie a un grande team: la mia famiglia (dalla scrittura di alcuni articoli, alle foto e al controllo delle bozze, fino alla distribuzione dei giornali), ad Alessio (instancabile compagno di avventura e sempre al mio fianco), a Roberto e Maurizio (parte tecnica e grafica), a Tecla e alle decine e decine di giovani collaboratori che hanno iniziato scrivendo per noi e si sono avvicinati al mondo del giornalismo. Dopo 18 anni abbiamo ancora la spensieratezza di guardare al domani con innovazione e voglia di scoprire, portando novità che possano avvicinare le notizie a voi lettori.

