Spacciatori in fuga: due denunciati dalla Polizia locale e dai Carabinieri. L'episodio nei giorni scorsi quando una pattuglia del comando intercomunale di Polizia locale di Castano Primo e Nosate coadiuvato da una pattuglia della locale Stazione Carabinieri di Castano Primo smantellavano l’ennesima piazzola di spaccio da poco costituitasi in area boschiva al confine tra Castano Primo, Lonate Pozzolo e Vanzaghello. Durante il blitz gli operanti bloccavano due soggetti che agivano con funzione di “pali” (sentinelle che allertano gli spacciatori dell’eventuale presenza di Forze dell’Ordine) di cui uno trovato armato di coltello. Gli spacciatori, quattro soggetti nordafricani, si davano alla fuga a piedi nella fitta boscaglia inseguiti dagli operanti. Durante l’azione i malviventi perdevano i telefoni cellulari con le relative utenze di spaccio ed i contatti degli assuntori, una “panetta” di sostanza stupefacente di tipo hashish, modica quantità di cocaina e materiale di confezionamento. I fermati accompagnati presso il Comando di piazza Mazzini al termine degli accertamenti venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per vari reati. Nell’azione veniva anche rinvenuto un velocipede verosimilmente oggetto di furto.

