Arconate in concerto: musica per l’unità, il dialogo e la pace tra i popoli

Arconate apre la rassegna estiva con 'Esperando – The Santana Tribute Show' per celebrare gli 80 anni dell’ONU.

Sarà la musica a dare il via alla 24ª edizione del Polo Culturale del Castanese, che quest’anno si ispira agli 80 anni dell’ONU con il tema “Suoni e voci dal mondo”. L’appuntamento inaugurale è fissato per sabato 12 luglio alle ore 21.30 in Piazza Libertà ad Arconate, con lo spettacolo 'Esperando – The Santana Tribute Show', un concerto che rende omaggio alla musica e al messaggio universale di Carlos Santana.

Sarà un viaggio sonoro che attraversa rock, blues, afro-cubano e latinoamericano, fondendo culture e ritmi in un linguaggio musicale capace di superare confini e differenze. 'Esperando' non è solo un tributo, ma una vera e propria esperienza di condivisione, dove la musica diventa simbolo di unità, spiritualità e pace tra i popoli, in perfetta sintonia con i valori delle Nazioni Unite.

I musicisti che ci accompagneranno in questo viaggio di musica intensa e coinvolgente saranno Roberto Testini, alla voce e chitarra, Enrico Ferraresi, alla batteria, Emanuele Esposti, alle tastiere, Siro Burchiani al basso, Fabrizio Pellizza e Marco Renna alle percussioni.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo, il concerto si terrà presso l’Auditorium Comunale di via Montello 1.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!