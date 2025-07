Maltempo: morta una donna a Robecchetto

Sono numerosi gli interventi che i vigili del fuoco del Comando di Milano stanno effettuando dopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta da meno di un'ora su Milano e provincia.

Sono numerosi gli interventi che i vigili del fuoco del Comando di Milano stanno effettuando dopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta da meno di un'ora su Milano e provincia. Tutte le squadre di soccorso sono impegnate nel tentativo di arginare i danni causati dalle forti raffiche di vento e pioggia. Si registra purtroppo anche una vittima di questa ondata di maltempo. Esattamente nel comune di Robechetto con Induno: la causa sarebbe da addebitare alla caduta di un albero che non avrebbe lasciato scampo alla vittima. La vittima, una donna, è rimasta colpita mortalmente dalla caduta di un grosso albero. Sta rientrando da una camminata in compagnia di altre due persone (un uomo e una donna) rimaste ferite in codice giallo. La donna è trasferita in elicottero al Sant'Anna di Como, l'uomo all'ospedale di Legnano.

