"Basta slogan e si cominci a governare i processi sociali"

"Il primo anno di Amministrazione di centrodestra è passato e la faccia insieme alla 'competenza' sono già a terra. Come volevasi dimostrare domenica 29 giugno a Castano Primo è stato inaugurato il primo centro culturale islamico di via 26 febbraio 1945. Rimaniamo in attesa del secondo di via Friuli che ha già ricevuto l’idoneità da parte del Consiglio di Stato. Il gruppo Che Bella Castano abbraccia la comunità musulmana e festeggia questo risultato che arricchisce di certo il tessuto sociale cittadino. La testimonianza più vera di questa integrazione e inclusione l’ha portata don Piero, parroco di Castano, che ha usato parole di grande apertura e solidarietà. Non può essere che così. Le differenze sono un arricchimento e per quanto ci riguarda siamo pronti a camminare insieme per un coinvolgimento sempre più forte tra questa nuova realtà e la comunità castanese. Laddove le culture diverse si incontrano e si conoscono può nascere fratellanza e si rimuovono a poco a poco atteggiamenti ancora oggi presenti di intolleranza e discriminazione. Ci stupiamo di come, alla richiesta da parte dell’associazione islamica di estendere l’invito a tutte le forze politiche del consiglio comunale, il Comune abbia scelto discrezionalmente di non rispettare tale richiesta. Forse l’Amministrazione non sa più come gestire la questione? È evidente la grande difficoltà nella quale opera ma prima si renderanno conto del ruolo che hanno e prima si potrà parlare di un’unica comunità che non discrimina, non minaccia ma si incontra e si sente parte di un’unica collettività. È ora di abbandonare gli slogan e cominciare a governare i processi culturali e sociali".

