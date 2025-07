Un luglio di feste

Numerosi eventi per trascorrere serate in compagnia all’insegna del sano divertimento passando dalle feste nei borghi più suggestivi del territorio.

Nei Comuni del Sud Ovest Milanese in programma numerosi eventi per trascorrere serate in compagnia all’insegna del sano divertimento passando dalle feste nei borghi più suggestivi del territorio ad eventi culturali e musicali, dal cinema in villa alla corsa di 5,3 km nel bosco di Riazzolo.

Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nel mese di luglio nei Comuni di Albairate, Castano Primo, Corbetta e Cuggiono.

Ad Albairate, sabato 05 luglio 2025 con ritrovo alle ore 8.00, si terrà la prima edizione di “BorgoRun”, una corsa aperta a tutti di 5,3 km che unirà Riazzolo ad Albairate. Il costo di partecipazione è di 10,00 euro per gli adulti e gratis per i bambini fino a 10 anni. In omaggio maglietta, gadget e rinfresco finale. Per info e iscrizioni mail: associazione [dot] riazzolo [at] gmail [dot] com. Inoltre, a Riazzolo, dalle ore 17.30 alle 24.00, per iniziativa della Pro Loco di Albairate, si svolgerà la manifestazione “Borgheggiando”, con il Corpo musicale albairatese, estrazione a premi, street food con piatti tipici, esibizione acrobatica aerea, truccabimbi con magica Mary, gruppo twirling Albairate, intrattenimento musicale e dj set.

A Castano Primo, giovedì 03 luglio 2025 alle ore 21.00, in Villa Rusconi, sarà presentato il libro “Il mormorio del mare” di Valerio Villoresi con la partecipazione dell’attrice Roberta Turconi che leggerà alcuni passi del volume. In questa occasione sarà anche presentato il progetto di riqualificazione del canale Villoresi dal punto di vista ambientale, storico, culturale e turistico. Sempre in Villa Rusconi, nei giorni 02, 09, 16 e 23 luglio appuntamento con "Cinema al museo 2025" a cura di Pro Loco. Domenica 06 e domenica 20 luglio in piazza Ardizzone in programma il “Mercatino delle Pulci”. Mentre venerdì 11 luglio nel centro storico dalle ore 19.30 si svolgerà la manifestazione “Castano in Rosa”. Sabato 19 luglio dalle ore 18.00, in piazza Mazzini, per iniziativa dell’associazione Cuore di Donna, ci sarà il “Pink Nic”.

A Corbetta è tempo di liscio. Nel mese di luglio, in Villa Pagani Della Torre, piazza XXV Aprile, per iniziativa della Pro Loco, con il patrocinio del Comune, in programma otto appuntamenti con il liscio. Ecco il programma: sabato 05 luglio 2025: Tina e Davide; domenica 06 luglio: Luca Michelon; sabato 12 luglio: Graziano e Lucia; domenica 13 luglio: Max Pinci; sabato 19 luglio: Luca Michelon; domenica 20 luglio: Davide e Nadia; sabato 26 luglio: Graziano e Luca; domenica 27 luglio: Max Pinci. Durante le serate sarà attivo servizio bar e cucina

A Cuggiono tutto è pronto per la “Notte dei Lumi” nelle vie e nelle piazze del centro storico. L’evento si svolgerà sabato 12 luglio 2025 fino a tarda notte con suoni, colori, balli, animazione, musica, prelibatezze e giochi.

