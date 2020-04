Covid-19: il contagio

Torniamo allora a fare il 'punto' sull'andamento del contagio, andando a ripotare i casi complessivi emersi nei vari paesi, per comprendere la reale diffusione.

Tra speranze e timori, paure e preoccupazioni per la propria sorte economica e sanitaria, ci avviciniamo alla Pasqua. Un momento notoriamente di festa, di spensieratezza, che quest'anno ci vede tutti chiusi in casa a difendere noi stessi e gli altri da questo nemico invisibile ma al tempo stesso devastante: il Coronavirus.

Torniamo allora a fare il 'punto' sull'andamento del contagio, andando a ripotare i casi complessivi emersi nei vari paesi, per comprendere la reale diffusione. Attenzione: non andiamo a distinguere tra guariti, attualmente positivi e deceduti, ma solo a riportare il numero complessivo delle persone (quindi guariti, positivi e deceduti) per Comune di residenza. Come già detto più volte, permane poi il grande dubbio sugli asintomatici, sui parenti dei contagiati a cui non viene fatto il tampone, al personale ospedaliero che non viene monitorato, agli ospiti delle RSA e ad altri decessi che non sono stati verificati.

Risulta quindi un semplice dato statistico, un numero 'freddo', impersonale, che in realtà cela storie e vite, ma può aiutare a comprendere 'dove' siamo arrivati.

Gli incrementi sono evidenti, segno che il virus nell'ultima settimana si è ulteriormente diffuso tra i nostri paesi. Ecco perchè, serve ancora pazienza, e RIMANERE A CASA ancora per un po'.

Ecco allora un quadro generale che riassume le situazioni emerse nei nostri paesi (tra parentesi i numeri al 28 marzo scorso):

ABBIATEGRASSO: 116 (61)

ARLUNO: 40 (28)

ARCONATE : 10 (8)

BERNATE TICINO: 3 (2)

BOFFALORA SOPRA TICINO: 8 (5)

BUSCATE: 12 (8)

BUSTO ARSIZIO: 137 (77)

BUSTO GAROLFO: 38 (21)

CANEGRATE: 28 (17)

CASTANO PRIMO: 27 (21)

CASOREZZO: 22 (14)

CORBETTA: 64 (47)

CUGGIONO: 16 (9)

DAIRAGO: 8 (5)

FERNO: 18 (10)

INVERUNO: 46 (31)

LEGNANO: 183 (120)

LONATE POZZOLO: 13 (10)

MAGENTA: 99 (60)

MAGNAGO: 14 (10)

MARCALLO CON CASONE: 21 (13)

MESERO: 28 (18)

NOSATE: 3 (1)

OSSONA: 21 (17)

NERVIANO: 43 (25)

PARABIAGO: 62 (40)

ROBECCHETTO CON INDUNO: 13 (8)

ROBECCO SUL NAVIGLIO: 18 (9)

SAN GIORGIO SU LEGNANO: 15 (10)

TURBIGO: 15 (9)

VANZAGHELLO: 9 (3)

VILLA CORTESE: 20 (12)

VITTUONE: 53 (41)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro