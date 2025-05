Nascono stelle sul parquet: al via la Molinello Basket Cup a Rho

Tre giorni di sport, amicizia e talento, con un calendario ricco di partite e momenti (e grandi ospiti) speciali.

La città di Rho si prepara a vivere giornate all’insegna dello sport, della passione e della crescita giovanile con la prima edizione della Molinello Basket Cup, una nuova e promettente iniziativa organizzata nell’ambito del progetto “Nascono Stelle”. L’appuntamento è al Molinello PlayVillage dal 30 maggio al 1° giugno per un torneo giovanile che coinvolgerà squadre Under 14, Under 15, Under 17 e Under 19.

Tre giorni di sport, amicizia e talento, con un calendario ricco di partite e momenti speciali. Le finali del torneo saranno un vero spettacolo: a raccontarle in diretta sarà Tommy Marino, volto noto del basket italiano e apprezzato commentatore sportivo, pronto a regalare emozioni e approfondimenti a pubblico e atleti.

Ma la festa del basket inizierà già lunedì 28 maggio, con un incontro d’eccezione: dalle 17.30 alle 19.30 i giovani atleti potranno confrontarsi con Bruno Cerella, giocatore di fama internazionale, simbolo di impegno, etica sportiva e solidarietà. Sarà un’occasione unica per ascoltare la sua storia, i valori dello sport e l’importanza di credere nei propri sogni.

L’evento, promosso da Settimo Basket e sostenuto da numerose realtà locali tra cui le società 2Erre, CMB, il Lions Club e il Comune di Rho, punta a promuovere lo sport giovanile come strumento educativo, sociale e aggregativo. Il Molinello PlayVillage, con il suo ambiente accogliente e dinamico, sarà il teatro ideale per far nascere nuove stelle del basket e valorizzare i talenti del territorio.

Un progetto che mette al centro i giovani, lo sport sano e la voglia di crescere insieme. Per Rho, una nuova stella sta per brillare.

