‘Lavoro cercasi’: a Corbetta il workshop gratuito per trovare l’opportunità giusta

Cercare lavoro è un'attività che richiede metodo e strumenti giusti: la strategia di Afolmet Red Point.

Hai la strategia giusta per giocare una partita contro il mondo del lavoro? A rispondere sarà il workshop gratuito ‘Lavoro cercasi: i migliori siti, network e strategie per trovare opportunità’ organizzato da Afolmet Red Point di Corbetta. Cercare lavoro è un’attività che richiede metodo e strumenti giusti, per questo motivo gli esperti Afolmet Red Point, nel corso dell’incontro, racconteranno quali sono le piattaforme giuste per cercare lavoro, le strategie e i canali più efficaci per farsi notare dalle aziende in cerca di personale. Il workshop è stato pensato per fornire un quadro aggiornato e concreto su come muoversi nel mondo della ricerca attiva di lavoro, con un focus particolare su LinkedIn e le strategie per individuare opportunità "nascoste" o non pubblicate che si trovano nei canali informali, spesso accessibili solo grazie a una rete di contatti. Fondamentale sarà quindi il networking e gli esperti spiegheranno accuratamente come curarlo nel modo più opportuno grazie alle community online e offline.

Il workshop ‘Lavoro cercasi’ è la terza iniziativa promossa nell’ambito dei servizi gratuiti di Afolmet Red Point, uno spazio interamente dedicato al lavoro, all’orientamento e alla formazione. Il Red Point, situato in via Verdi 26 a Corbetta, offre anche coaching professionale personalizzato, percorsi per l’autoimprenditorialità, supporto nella scelta dei corsi di formazione, attraverso le opportunità del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) e un sostegno per candidarsi anche alle offerte di lavoro aggiornate della banca dati di Afol Metropolitana.

L’iniziativa è pensata sia per novellini che per veterani del mondo del lavoro, proprio perché ci sarà l’opportunità di approfondire diverse strategie utili per un mercato in costante cambiamento.

