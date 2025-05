Alla Fiera del DES

Domenica 1 giugno i Giardini Estensi accoglieranno la FIERA DEL DES. Una manifestazione per tutti, adulti e piccini.

Domenica 1 giugno, dalle 10.00 alle 19.30, i Giardini Estensi di Varese ospiteranno la decima edizione della Fiera del DES, evento dedicato all’economia solidale, organizzato dal Distretto di Economia Solidale di Varese, con il patrocinio del Comune e della Provincia.

Un centinaio di espositori, tra produttori locali, associazioni, realtà del commercio equo, artigiani e imprese sociali, animeranno il parco con proposte che spaziano dal cibo alla moda etica, dalla cosmesi naturale all’oggettistica artigianale, fino alla presentazione di servizi e progetti a impatto sociale.

Per tutta la giornata, spazio a laboratori, giochi e attività nella "piazza dei bambini", momenti di spettacolo e una sfilata di moda etica organizzata dalla bottega del commercio equo Koinè. Nella Sala Estense si alterneranno talk di approfondimento su turismo lento, mobilità elettrica, alimentazione naturale e progetti green.

Presente un'area ristoro a cura degli stessi produttori, con piatti per tutti i gusti e le esigenze alimentari, incluse proposte vegetariane, vegane e senza glutine.

Per chi volesse raggiungere la Fiera in bicicletta, l’associazione FIAB Varese Ciclocittà organizza un percorso lungo la ciclabile Capolago–Casbeno. Ritrovo alle ore 10.15 presso il parcheggio del Tigros di Buguggiate.

La Fiera è a ingresso libero. Programma e info disponibili sul sito: des.varese.it/fiera

PROGRAMMA – Domenica 1° giugno 2025

Tutta la giornata (10.00 – 19.30)

• Mostra mercato dei produttori

• Area ristoro

TALKS – Sala Estense

• 11.00 – CAST – viaggio in Kenia, alla scoperta dei progetti del CAST tra blue economy, sostenibilità e … tramonti mozzafiato

• 11.30 – Ass In Cammino: La via Francisca del Lucomagno

• 12.15 – Materia: Un giornale, uno spazio, una comunità, Materia si racconta

• 15.00 – Forno Iris Margherita: Pane a lievitazione naturale, i consigli del panettiere

• 15.30 – Ecoverso: Come funziona davvero un'auto elettrica

SPETTACOLI E INTRATTENIMENTO

• 10.30 – Vaskers: Esibizione musicale

• 11.30 – Koinè: Sfilata di moda etica (area della fontana)

• 15.30 – ISENZATESTO: Improvvisazione teatrale

• 16.30 – Officine del Sole: Danza del ventre

• 17.30 – DJ GREY SHOW: Spettacolo di circo teatro

• 18.30 – Estrazione biglietti della Lotteria del DES

PIAZZA DEI BAMBINI

• La casa del giocattolo solidale: Gioco del rigiocattolo

• La tana delle costruzioni: laboratorio di carta fatta a mano (ore 11-18, costo 5 euro)

• Combinazione: Angolo morbido (0-3 anni) e laboratorio "Diverso da chi" (+4 anni)

• Valeria Giacomini: laboratorio con materiali riciclati e naturali

• Elisabetta Pavanello: Yoga per bambini (ore 10 – 12.30)

• Makula: Attività ricreative, musica e poesia (+6 anni)

• Legambiente: Giochi in legno

• Orti di Bregazzana: laboratorio "Chi semina raccoglie"

• Amnesty International: Gioco dei diritti

ATTIVITÀ PER BAMBINI c/o stand espositori

• Alibee: Conosciamo le api da vicino (ore 11-12; 15.30) e Bombe di semi (ore 11-12; 14.30-15.30)

• Plastic Free: Giochi ambientali

• Yorganic: Laboratori creativi

ATTIVITÀ E LABORATORI PER ADULTI c/o stand espositori

• In Ludo Veritas: Giochi da tavolo (ore 10-18)

• Dikuntu: Conservazione del cibo con fermentazione (ore 16-17)

• Coop Sociale San Luigi: Laboratorio di pasta all’uovo (ore 15-16.30)

• Beatrice Torresin: Ricamo su shopper e spille (ore 11-12 e 15-17)

• Hierba Buena: Autoproduzione detergenti per la casa (ore 15-16)

• Nicoletta Fasani: “Scartoria” – Collane e portachiavi con tessuti di recupero (ore 16-17, costo 15 euro)

