Artigiano in Fiera... primavera!

Fino al 2 giugno 2025 per lo spin-off della tradizionale fiera dell’artigianato, con un particolare attenzione alla stagione calda.

La Fiera dell’Artigianato si sdoppia e inaugura la stagione calda con un evento tutto nuovo: “Anteprima d’Estate”, in programma dal 29 maggio al 2 giugno a Rho Fieramilano. Promossa da Artigiano in Fiera, questa nuova manifestazione si presenta come un’occasione inedita per immergersi nell’artigianato internazionale con un tocco estivo, tra creatività, tradizioni e sapori da ogni angolo del pianeta.

Saranno 760 gli artigiani provenienti da 50 Paesi del mondo a partecipare a questo primo appuntamento estivo, pensato per celebrare la bella stagione in un contesto vivace e conviviale. L’iniziativa, come spiega Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, nasce dalla volontà di offrire “una nuova prospettiva sull’artigianato” e di valorizzare la “creatività degli artigiani e la loro capacità di realizzare prodotti unici, ispirati dall’estate e dalla sua atmosfera”.

Abiti leggeri, gioielli naturali, arredi da esterno e tanto benessere

Il percorso espositivo si arricchisce di oggetti pensati per la stagione estiva: dai capispalla leggeri agli accessori per il tempo libero, dagli arredi da giardino fino ai gioielli ispirati alla natura e ai prodotti per il benessere. Ogni stand sarà una piccola vetrina del mondo, con proposte originali e fatte a mano, capaci di coniugare bellezza, sostenibilità e tradizione.

Un viaggio tra i sapori e le culture nelle sei Grandi Piazze

Ma “Anteprima d’Estate” sarà anche un viaggio enogastronomico: nelle sei Grandi Piazze tematiche si potranno gustare piatti tipici da varie parti del mondo, accompagnati da spettacoli folkloristici e danze tradizionali che raccontano le radici e l’identità di ogni territorio rappresentato.

Forte presenza internazionale: Algeria, Etiopia e non solo

Tra le collettive estere più significative spicca quella algerina, promossa dalla Cnam e patrocinata dal Ministero del Turismo e dell’Artigianato d’Algeria, e quella etiope, realizzata nell’ambito del progetto “Etiopia da produttore a imprenditore artigiano” curato da Unido e Fondazione Artigiano in Fiera (Ets). In particolare, lo stand dell’Etiopia vedrà la presenza di micro e piccole imprese femminili che daranno voce, attraverso borse in bamboo, abiti in pelle e altri manufatti, alla capacità creativa e imprenditoriale delle donne artigiane africane.

