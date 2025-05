Da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno un ricco programma di eventi, musica, laboratori, mostre e tanto divertimento per grandi e piccoli.

Tutto pronto a Bareggio per uno degli appuntamenti più attesi della primavera: la “Festa delle Ciliegie”, che animerà Piazza Cavour da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno con un ricco programma di eventi, musica, laboratori, mostre e tanto divertimento per grandi e piccoli.

Un evento patrocinato dal Comune di Bareggio e reso possibile grazie alla collaborazione con numerose realtà del territorio, tra cui associazioni culturali e sponsor locali, come Nuovenergie. L’iniziativa si aprirà ufficialmente venerdì 30 maggio con l’attesa esibizione della “Orchestra Mirko Casadei Big Band”, erede della storica tradizione musicale romagnola, che promette di scaldare la serata con ritmo e allegria dalle ore 21.00.

Sabato 31 maggio sarà invece all’insegna dell’impegno civico e della cultura. La giornata inizierà alle 11.00 con la partenza della 2ª staffetta mondiale “24 ore Bareggio pulita”, per raccogliere i rifiuti abbandonati e sensibilizzare i cittadini sul rispetto dell’ambiente. Alle 16.00, presso lo scalone del Palazzo Comunale, sarà inaugurata la mostra fotografica “L’uomo, l’animale e la pianta” curata dall’associazione “Volti Ambrosiani”, visitabile anche domenica.

A seguire, spazio alla creatività con il laboratorio “Tuttociliegia”, un'attività didattica rivolta ai più piccoli che avranno modo di scoprire la ciliegia sotto tutte le sue forme: la si osserva, la si disegna e, ovviamente, la si mangia! In serata, alle 19.00, salirà sul palco la Urlo Band, mentre alle 21.00 il grande calcio sarà protagonista con la proiezione della finale di Champions League tra Inter e PSG.

Domenica 1° giugno, la festa entra nel vivo: dalle 8.00 alle 24.00 Piazza Cavour si trasformerà in un grande parco giochi e punto d’incontro per tutta la comunità. A dare il via sarà lo spettacolo di animazione “Gli animali simpatici”, rivolto ai bambini (con prenotazione obbligatoria). Alle 11.00 si terrà l’arrivo della “24 ore Bareggio Pulita” con un momento di rinfresco e cerimonia conclusiva, e per tutta la giornata si potrà partecipare a “Bareggio in gioco!”, con giochi da tavolo e attività per la mente.

Nel pomeriggio spazio alla musica con i “Dancing Soul” e le esibizioni della scuola “Jo Dance”. Seguiranno nuovamente gli spettacoli di animazione per bambini, l’attesa consegna della “Ciliegia d’Oro” e, alle 17.30, il concorso scolastico “Festa delle Ciliegie” che coinvolgerà studenti e famiglie.

A chiudere la rassegna, alle 20.00, il concerto omaggio a Fabrizio De André con la band “Figli di un temporale”, in un viaggio musicale attraverso le parole e le note del grande cantautore genovese.

Nel corso della manifestazione non mancheranno intrattenimenti per bambini, food truck, bancarelle di prodotti tipici, artigianato locale e la possibilità di acquistare le vere protagoniste dell’evento: le ciliegie.

Una festa che vuole essere non solo celebrazione del frutto simbolo della primavera, ma anche occasione per rafforzare il senso di comunità, valorizzare il territorio e promuovere la cittadinanza attiva. Come sottolineato dal sindaco Linda Colombo, è grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini se Bareggio può vivere eventi così ricchi e partecipati.

