Sicurezza urbana: il via al progetto operativo per i servizi congiunti di Polizia locale dell’aggregazione Asse del Sempione

Prende il via il progetto operativo presentato dal Comune di Legnano per le azioni integrate per la sicurezza urbana.

Via libera al progetto operativo di azioni integrate per la sicurezza urbana finanziato da Regione Lombardia che coinvolge i 14 Comandi di Polizia Locale dell’Asse del Sempione: Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Legnano, Nerviano – Pogliano Milanese, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese, Dairago. Il Comune di Legnano, capofila dell’aggregazione, ha presentato il progetto operativo per il 2025 con i generosi finanziamenti dall’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione civile di Regione Lombardia che, in luce dei risultati raggiunti nel 2023 e nel 2024, ha messo a disposizione 50mila 500 euro.

"Sono soddisfatto che l’assessorato regionale alla Sicurezza abbia riconosciuto, ancora una volta, la bontà del progetto di sicurezza urbana integrata proposto dai Comuni dell’Asse del Sempione per l’approccio coordinato e le azioni messe in campo. Questo finanziamento ci incoraggia a proseguire nella direzione di un lavoro condiviso, come deve essere su un tema di prioritaria importanza quale è la sicurezza, dove contano solo i fatti e non il colore politico delle amministrazioni comunali coinvolte. Sul territorio di Legnano, in particolare, grazie al finanziamento regionale, il rinforzo delle attività di polizia stradale permetterà di liberare risorse da dedicare ad attenzionare meglio zone come la stazione ferroviaria con servizi di sicurezza urbana che vedranno anche l’impiego di unità cinofile. A tutto il personale dei Comandi delle Polizie locali dell’Aggregazione rivolgo un augurio di buon lavoro per un’attività a favore di un bene pubblico, la sicurezza urbana, fondamentale per la vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale delle comunità sul territorio" ha commentato il Sindaco di Legnano, Lorenzo Radice.

Obiettivo del progetto è la promozione di un sistema di sicurezza integrata attraverso il coordinamento delle polizie locali dell’Asse del Sempione per migliorare l’azione operativa sui territori aderenti, rispetto a tre linee d’azione: aumentare la sicurezza stradale e garantire il rispetto dei nuovo Codice della strada, ridurre il tasso di incidentalità sui territori aggregati e migliorare la sicurezza dei residenti attraverso attività di prevenzione e repressione di episodi di microcriminalità diffusa, con particolare attenzione al consumo di alcol e stupefacenti da parte dei giovani, in particolare nei pressi delle stazioni ferroviarie e dei locali.

Il progetto operativo parte con il primo servizio notturno da parte di otto Comandi che vedrà impegnati sui territori dei Comuni una trentina di operatori e proseguirà fino al mese di ottobre.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!