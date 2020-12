Illuminiamo il Futuro

Ci prepariamo a chiudere questo 2020, per proiettarci nel 2021, con un po' di speranza, con una nuova 'luce'.

Non un tono minore, ma una presa di coscienza che quello che ci lasciamo alle spalle è stato uno degli anni più difficili per il nostro Paese. Oltre 700.000 morti, 84.000 in più che nel 2019, mai così tanti dal 1943 e 1944, anni che ci ricordano gli orrori della guerra. Ma quella che è iniziata, da noi, il 21 febbraio 2020 un po' lo è stata: la pandemia del Coronavirus ha toccato e minato ogni nostra comunità, famiglia, amicizia. Nessuno non conosce qualcuno che è mancato o ha sofferto per il Coronavirus.

"Assieme a tutti i Comuni del Patto dei Sindaci Altomilanese proponiamo una bellissima iniziativa nata da un confronto con alcuni cittadini - spiegano i sindaci - La notte di Capodanno invece di esplodere botti e petardi, accendiamo una candela e posizioniamola sui nostri balconi, sulle finestre o in giardino, così da illuminare insieme il Nuovo Anno e ricordare chi ci ha lasciato".

