In piscina al chiaro di luna

La ricompensa perfetta dopo una settimana di lavoro? Un “Bagno al chiaro di luna”: è questo il nome dell’iniziativa che Euro.PA Service ha ideato per consentire a tutti coloro che volessero immergersi nella vasca esterna della piscina comunale di Parabiago, facendo un bel bagno magari sotto un cielo pieno di stelle, con la luna che fa capolino.

La Società multiservizi con sede a Legnano, che ha in gestione la piscina comunale di via Carso dallo scorso dicembre, ha stabilito che per le aperture straordinarie serali non vi sarà nessuna variazione di prezzo d’ingresso per chi sarà presente al lido entro le ore 18.30. Chi deciderà, invece, di vivere l’ingresso serale in piscina dalle ore 18.30 alle ore 23 pagherà come tariffa d’ingresso 5 euro.

Dunque, il venerdì e il sabato, quando calerà il crepuscolo e l’area esterna risplenderà in uno scintillante splendore di luci, ecco che inizierà il bagno illuminati dalla luna, sotto l’occhio vigile degli assistenti bagnanti.

Queste tutte le date: a luglio sabato 19, venerdì 25 e sabato 26. Ad agosto venerdì 1, sabato 2, venerdì 8, sabato 9, Ferragosto, sabato 16, venerdì 22, sabato 23, venerdì 29 e sabato 30.

Le famiglie con i bambini, per vivere in relax la loro serata al lido, potranno contare anche sulla presenza della nuova area con sabbia e giochi per il divertimento dei più piccoli.

Insomma, soprattutto per chi non farà le valigie, una “fermata obbligatoria” il lido estivo di Parabiago può rappresentare un’occasione per lasciare lo stress della giornata al tramonto e prepararsi a vivere il domani con rinnovata energia.

Il servizio bar è garantito fino a mezzanotte. Per informazioni è possibile contattare la reception della piscina allo 0331.556720.

