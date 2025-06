Don Francesco nuovo parroco

45 anni, ora segue la pastorale giovanile a Garbagnate, da settembre sarà il nuovo parroco della comunità parrocchiale 'Cuore Immacolato di Maria'.

Con fine marzo la comunità parrocchiale 'Cuore Immacolato di Maria' ha subito uno scossone inaspettato con la decisione dell’allora parroco don Marco Zappa di lasciare il paese dopo un momento di discernimento personale. “Si è verificata una condizione personale di pesantezza nell’ufficio del parroco. Don Marco ha detto: ‘Non ce la faccio più’. E quindi tutto questo ha portato alla decisione di ritirarsi - spiegò il Vicario episcopale don Luca Raimondi - per qualche mese, subentrerà come parroco pro-tempore don Felice Noè, residente a Buscate, che con don Lamberto Leva e suor Silvia Testa proseguiranno il lavoro”. Lo scorso fine settimana, però, ecco l’annuncio atteso per tornare a riprogrammare la vita comunitaria, con la nomina del nuovo parroco che da settembre guiderà le comunità: “Con molta gioia vi comunico che dal mese di settembre prossimo la vostra comunità pastorale avrà un nuovo responsabile e parroco. Si tratta di don Francesco Agostani. Don Francesco è originario di Rho e ad agosto compirà 45 anni; è diventato sacerdote nel 2018. Attualmente è vicario parrocchiale e responsabile della pastorale giovanile della città di Garbagnate. Siamo grati al Signore per la pronta disponibilità di don Francesco a venire in mezzo a voi come vostro pastore”.

