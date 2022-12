"Spegniamo i botti e accendiamo i fuochi d'artificio dell'anima..."

I sindaci del patto Altomilanese hanno deciso di rinnovare l'invito per la notte di San Silvestro a non accendere i tradizionali botti di fine anno.

I sindaci del patto Altomilanese hanno deciso di rinnovare l'invito per la notte di San Silvestro a non accendere i tradizionali botti di fine anno. "Spegniamo i botti e accendiamo il rumore delle risate, la gioia delle emozioni, i fuochi d'artificio dell'anima..." perchè la notte più festeggiata dell'anno si trasformi in un vero e proprio momento di luce, dove a brillare sono le emozioni e non i petardi. Un invito che nasce dal bisogno di limitare i danni, spesso anche molto gravi, che scaturiscono dall'uso improprio dei fuochi d'artificio. Pericolosi sia per i nostri amici a quattro zampe che soffrono, ma soprattutto per tutti coloro che scelgono di utilizzare fuochi d'artificio non regolari, in luoghi non adatti o in modo superficiale.

Per questo ultimo giorno dell'anno dunque accendiamo la luce dell'anima!

