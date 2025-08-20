meteo-top

Attimi di paura al Terminal 1

Intorno alle 10, all’interno dell’area check-in del Terminal 1, un uomo ha appiccato il fuoco ai bidoncini della spazzatura e ha iniziato a colpire con un martello alcuni monitor.
Malpensa - Uomo accende un fuoco al Terminal 1, agosto 2025

Momenti di paura questa mattina all’aeroporto di Milano Malpensa, dove un uomo ha dato in escandescenze provocando il panico tra i passeggeri. Intorno alle 10, all’interno dell’area check-in del Terminal 1, il soggetto ha appiccato il fuoco ai bidoncini della spazzatura e, subito dopo, ha iniziato a colpire con un martello alcuni monitor utilizzati per le operazioni di registrazione dei voli.

Il gesto, improvviso e violento, ha attirato l’attenzione dei viaggiatori presenti e del personale della security di Sea, la società che gestisce lo scalo, che è intervenuta tempestivamente per bloccarlo e impedirgli di causare ulteriori danni. Decisivo anche il contributo di alcuni passeggeri che hanno aiutato le guardie giurate nei concitati momenti iniziali.

Nel frattempo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via precauzionale per domare i piccoli focolai e mettere in sicurezza l’area. La Polaria ha preso in custodia l’uomo, che al momento si trova sotto interrogatorio. Restano da chiarire le cause del gesto: non si esclude che possa trattarsi di un atto dettato da problemi personali o da una protesta isolata, ma saranno le indagini a stabilirlo.

L’area interessata è stata evacuata per permettere le operazioni di bonifica e di spegnimento, ma non si sono registrati feriti. I passeggeri sono stati fatti defluire ordinatamente verso altre zone del Terminal, con inevitabili disagi per i voli programmati nella mattinata.

Un episodio che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza negli aeroporti, luoghi strategici e ad alta affluenza, dove la prontezza di intervento del personale ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

