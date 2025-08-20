meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole sparse 27°
Gio, 21/08/2025 - 16:50

data-top

giovedì 21 agosto 2025 | ore 17:21

Un podcast verso le Olimpiadi

Su Spotify e in video sul canale YouTube di Regione Lombardia, con il titolo ‘Ascolta la Lombardia’, sono disponibili i podcast 'a cinque cerchi', coordinati e condotti dal giornalista Giovanni Bruno
Milano - Antonio Rossi (Foto internet)

Quando mancano ormai meno di sei mesi all'inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Regione Lombardia nell'avvicinamento a quello che il presidente Attilio Fontana non esita definire "uno degli appuntamenti più importanti della storia della nostra regione e, più in generale, dell'intero Paese", propone una serie di podcast dedicati proprio ai Giochi olimpici.

Su Spotify e in video sul canale YouTube di Regione Lombardia, con il titolo ‘Ascolta la Lombardia’, sono disponibili i podcast 'a cinque cerchi', coordinati e condotti dal giornalista Giovanni Bruno. Sei episodi che danno voce ad alcuni grandi protagonisti dello sport con la possibilità di ascoltare le testimonianze di Antonio Rossi, pluricampione olimpico, Simone Barlaam e Martina Caironi, fuoriclasse del panorama paralimpico mondiale. Poi, la coppia d’oro del pattinaggio su ghiaccio Sara Conti e Nicolò Macii, e, infine, la campionessa bergamasca di snowboard cross Michela Moioli.

Il podcast ‘Ascolta la Lombardia’ rappresenta un’opportunità per scoprire storie di impegno, determinazione e successo.

Al di là dell'aspetto agonistico, l'iniziativa mira a valorizzare il legame tra il territorio lombardo e lo sport di alto livello, con uno sguardo rivolto a Milano Cortina 2026.

I sei episodi del podcast offrono una modalità unica per conoscere da vicino le storie e i volti dello sport italiano in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, protagoniste in Regione Lombardia da Milano alle cime dello Stelvio, passando per Livigno e Bormio.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Meeting Rimini: lunedì intervento di Fontana
Lombardia - Attilio Fontana
Meeting Rimini: il presidente Fontana interviene lunedì 25 agosto a due convegni sulle olimpiadi Milano Cortina 2026.
La Futura prepara la nuova stagione
Sport - La Futura prepara la nuova stagione
“La prima settimana di lavoro è andata molto bene - racconta Marika Longobardi, schiacciatrice biancorossa - Ci siamo concentrati su un mix tra parte atletica, fisica, palla e beach".
Sophie Blasi e la Futura: "L’aiuto e la fiducia reciproca possono fare la differenza"
Sport - Sophie Blasi si allena
“Sta andando tutto benissimo, come mi aspettavo - inizia a raccontare la giocatrice classe 2002 -. Alcune persone le conoscevo già, tutti mi hanno sempre parlato bene di Futura".

Invia nuovo commento