Pane in piazza Duomo

Nella tensostruttura di 800 mq, fino a lunedì 1 settembre, 200 fornai prepareranno le golosità regionali dolci e salate per la raccolta fondi finalizzata a realizzare un panificio e una scuola di panificazione in Camerun.

Si inaugura domenica 24 agosto alle 10.30 la manifestazione “Pane in Piazza Milano 2025”, iniziativa promossa dai Missionari Cappuccini di Milano in collaborazione con la famiglia Marinoni, storici panificatori meneghini. All’atteso taglio del nastro (si tratta del più grande evento di missionarietà sotto la Madonnina) sono state invitate le più importanti istituzioni cittadine laiche, religiose e in particolare dell’Ordine dei Cappuccini. L’aperitivo sarà a cura del celebre pluripremiato barman Angelo Carpentieri da sempre ‘amico’ di Pane in Piazza.

Poi, per una settimana, fino a lunedì 1 settembre, dalle 7.30, “al sorgere di frate Sole”, fino alle 23, centinaia dei migliori fornai d’Italia, senza scopo di lucro, prepareranno in diretta le specialità regionali dolci e salate da distribuire al pubblico con offerta. Inoltre, sarà presente anche un angolo gelateria.

Il ricavato delle passate iniziative (2018-2019) ha permesso di avviare un panificio in Etiopia, a Dire Dawa, con annessa scuola di panificazione e negozio, creando lavoro per i giovani e dando sostegno alle comunità locali che ospitano orfani, poveri e disabili.

Il progetto 2025 è mirato alla realizzazione di un panificio, area vendita e di una scuola di panificazione anche in Camerun, a Bambui, con gli stessi scopi: assicurare un futuro alle nuove generazioni insegnando l’arte panaria e contribuire al sostentamento dei poveri locali, tra i quali in particolare i giovani detenuti del vicino carcere di Bamenda, dove i reclusi vivono in condizioni di estremo degrado.

Pane in Piazza Milano 2025, in occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature e del Giubileo della Speranza, è un’iniziativa gastronomica benefica intorno al pane, quale simbolo universale di unità, pace, e amicizia; infatti, il direttore del Centro Missionario di piazzale Cimitero Maggiore 5, Fra’ Giovanni Cropelli, ha voluto che diventasse anche un momento di gioia e riflessione, con momenti dedicati per celebrare in ogni modo il carisma francescano, quanto mai attuale. A questo evento sono invitati tutti i francescani di Italia e dal mondo.

L’edizione 2025 di Pane in Piazza Milano offre quindi, per la prima volta, anche tavole rotonde e intrattenimento. In programma ci sono musica, danze, incontri e confronti aperti a tutti. Tanti i protagonisti della vita religiosa, laica dell’arte e dello spettacolo che interverranno: dall ’Arcivescovo Mario Delpini, Ermes Ronchi, teologo e religioso dei Servi, a Fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia. Inoltre, figure internazionali significative su temi di stretta attualità legati alla pace: il parroco di Betlemme Fra Rami Asakrieh, il Vescovo maronita di Batroun, in Libano, Padre Mounir Khairallah e il direttore di “Terra santa”, Giuseppe Caffulli.

