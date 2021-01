Raccolta rifiuti Epifania

Il 6 gennaio, ultima festività tra quelle del periodo natalizio, cadrà, questa volta, di mercoledì. Raccolta rifiuti regolare in alcuni Comuni, anticipata o posticipata in altri.

Il 6 gennaio, ultima festività tra quelle del periodo natalizio, cadrà, questa volta, di mercoledì. In alcuni Comuni, i servizi di raccolta si svolgeranno regolarmente, mentre in altri saranno anticipati o posticipati. Vediamo la situazione, Comune per Comune.

- A Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago il mancato servizio di mercoledì 6 sarà recuperato giovedì 7 gennaio, giornata in cui saranno rimossi anche i rifiuti del giovedì.

- Ad Arconate il servizio di raccolta della plastica si svolgerà, invece, regolarmente.

- Anche a San Giorgio su Legnano il 6 gennaio gli addetti alla raccolta saranno operativi per la rimozione dell’umido e della carta.

- Idem a Turbigo, dove si lavorerà regolarmente per raccogliere umido e vetro.

- A Buscate, Dairago, Villa Cortese e Robecchetto con Induno nessuna variazione, dato che nella giornata di mercoledì non sono previste raccolte.

Tutte le piattaforme ecologiche rispetteranno, invece, il giorno di festività.

Comuni del Magentino:

- A Magenta il giorno dell’Epifania, benché festivo, si svolgeranno regolarmente le raccolte di umido, rifiuti indifferenziati, carta, plastica e vetro.

- A Boffalora sopra Ticino, invece, gli operatori non saranno in servizio, per cui la raccolta della carta prevista per il giorno 6 slitterà a giovedì 7 gennaio.

- Operatori regolarmente in servizio, invece, sul territorio di Cuggiono, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

- A Marcallo con Casone, nonostante la festività, gli addetti saranno in servizio per raccogliere l’umido e la carta.

- Ad Ossona nessuna variazione in calendario, in quanto nella giornata di mercoledì non sono previsti servizi di raccolta.

Piattaforme ecologiche chiuse.

