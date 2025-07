La nuova ASD Vanzaghello

Voglia di ripartenza, spirito sportivo e attenzione al territorio: sono questi i tre pilastri alla base della nascita dell’ASD Vanzaghello 2025.

Voglia di ripartenza, spirito sportivo e attenzione al territorio: sono questi i tre pilastri alla base della nascita dell’ASD Vanzaghello 2025, la nuova realtà calcistica

dilettantistica, presentata ufficialmente lo scorso 24 luglio nella splendida cornice di Villa Porro a Lonate Pozzolo. La società, che si rifà ai colori storici bianco-azzurri, parteciperà al prossimo campionato di Terza Categoria della Lega Nazionale Dilettanti. "Non faccio il presidente da una vita, ma mi hanno coinvolto e sono felice di farlo per Vanzaghello - ha dichiarato il presidente Marino Bollazzi, volto esperto del calcio dilettantistico locale - Vogliamo costruire qualcosa di serio: tre anni fa, con un’altra realtà, abbiamo fatto lascalata dalla Terza alla Prima Categoria. Qui possiamo replicare quel percorso, con passione e concretezza". Al suo fianco, un gruppo dirigenziale motivato e competente: il vicepresidente Fabio Murgia, il direttore sportivo Matteo Farsetta, il tecnico Dario Terreran e il preparatore atletico Davide Giovinazzo. A guidare la squadra sul campo sarà il capitano Luca Grassi, classe 1991, che ha scelto il progetto Vanzaghello 2025 forte del legame con la squadra. L’ASD Vanzaghello 2025 affronterà la stagione 2025/26 disputando le gare casalinghe presso il

campo sportivo di San Macario. Una scelta temporanea, dettata dai tempi tecnici e organizzativi, che non frena però l'entusiasmo e la determinazione della società: "Sappiamo che ogni nuovo inizio comporta delle sfide – commenta il presidente Bollazzi – ma siamo concentrati su ciò che conta: costruire un progetto solido, coinvolgere la comunità e riportare il tifo bianco-azzurro nel cuore di Vanzaghello". Alla serata di presentazione ha preso parte anche il sindaco di Vanzaghello, Arconte Gatti, che ha

espresso il sostegno dell’Amministrazione comunale: "Lo sport è un valore sociale oltre che competitivo. Questa nuova squadra rappresenta un’opportunità per coinvolgere i giovani, le famiglie e far crescere una comunità più coesa, unita dalla passione". Se oggi la neonata ASD Vanzaghello 2025 parte con una sola Prima Squadra, l’obiettivo dichiarato è quello di costruire nel tempo anche un settore giovanile, dando spazio e futuro ai ragazzi del territorio. Il primo appuntamento ufficiale della stagione è fissato per il 7 settembre, con l’esordio in Coppa. Il campionato di Terza Categoria inizierà invece una settimana più tardi.

