Arconate: al via la Festa Patronale

Tutto pronto per festeggiare la Festa Patronale: quattro giorni tra cultura, tradizione e divertimento.

L’Amministrazione Comunale di Arconate è lieta di condividere il programma ufficiale della Festa Patronale 2025, appuntamento centrale dell’Estate Arconatese, che si svolgerà dal 25 al 28 luglio. Un’occasione di incontro per tutta la cittadinanza, e non solo, all’insegna della cultura, della tradizione e del divertimento per tutte le età. Il ricco calendario di eventi avrà inizio venerdì 25 luglio, con la presentazione del libro "Costanza, la libertà della Marchesa" alla presenza dell’autrice Ketty Magni. L’incontro, organizzato dalla Commissione Cultura, si terrà alle ore 18:30 presso Palazzo Taverna. Sabato 26 luglio, Arconate si vestirà a festa con il tradizionale Gran Ballo e cena sotto le stelle, a partire dalle ore 19:30 in Piazza della Libertà, in collaborazione con il gruppo folkloristico e i commercianti locali. Infine, lunedì 28 luglio, grande chiusura con il Concerto della Patronale: ospiti speciali della serata saranno Sarah Toscano e Marco Carta, che si esibiranno a partire dalle ore 21:30 in Piazza della Libertà. Durante tutta la manifestazione sarà presente il Luna Park in Via delle Vittorie, per la gioia di bambini, famiglie e ragazzi.

