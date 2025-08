Bertolaso a Cuggiono e Magenta

L'assessore Bertolaso in visita agli ospedali di Cuggiono e Magenta: "Presidi che forniscono quotidianamente risposte concrete ai cittadini".

L'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha partecipato alle inaugurazioni del Day hospital oncologico dell’Ospedale S.S. Benedetto e Gertrude di Cuggiono e del nuovo servizio dialisi dell’Ospedale Fornaroli di Magenta, in provincia di Milano, facenti parte dell'ASST Ovest Milanese. "Questi presidi - ha affermato Bertolaso - sono fondamentali per il territorio e sono gestiti da professionisti di altissimo spessore, con tante competenze e grande umanità. Si tratta di strutture che forniscono quotidianamente risposte concrete ai cittadini: a Cuggiono, ad esempio, il Pronto Soccorso registra oltre 12.500 accessi all'anno. Noi intendiamo valorizzare ulteriormente questa realtà e lo stiamo facendo concretamente. Lo dimostrano i lavori in corso per la realizzazione di Casa e Ospedale di comunità, per i quali abbiamo stanziato 2,9 milioni di euro, oltre a quelli per l’adeguamento antincendio delle strutture attraverso un investimento di 1,84 milioni di euro".

"All'Ospedale di Magenta - ha aggiunto l'assessore regionale al Welfare - la nuova dialisi, realizzata con fondi regionali, è moderna, ben accessibile e funzionale, dotata di 19 postazioni con apparecchiature moderne per la sicurezza dei pazienti e per il loro benessere nelle ore di permanenza nel reparto. Il Pronto Soccorso, DEA di 1° Livello, registra circa 63.000 mila accessi annuali e ha appena avviato un progetto pilota per l’assistenza alle persone fragili post dimissione da PS, al fine di migliorare il benessere della persona e limitare i rientri. Oltre alla realizzazione della nuova Casa di Comunità, finanziata con risorse del PNRR, l’Ospedale 'G. Fornaroli' negli ultimi anni ha beneficiato di importanti lavori di ristrutturazione e potenziamento, per un valore complessivo di oltre 25 milioni di euro. Dopo la dialisi e il nuovo Pronto Soccorso, è in fase di ultimazione la ristrutturazione della nuova cardiologia, così come la nuova area di terapia intensiva e unità coronarica, rispettivamente con 8 e 7 posti letto, oltre agli interventi che interessano il blocco operatorio e i piani di degenza".

"Sono molto soddisfatto di questa visita - ha concluso l'assessore Bertolaso - perché c'è ancora tanto da fare ma mi rincuora aver toccato con mano le attività e le risposte concrete che questi presidi forniscono quotidianamente ai cittadini".

