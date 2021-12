Festa dell'Immacolata: la raccolta rifiuti

Esattamente come altre attività, anche il servizio di raccolta rifiuti nella giornata dell'8 dicembre non sarà svolto regolarmente in tutti i Comuni.

La festa dell’Immacolata ricorre, quest’anno, di mercoledì, nel bel mezzo della settimana lavorativa. Esattamente come altre attività, anche il servizio di raccolta rifiuti nella giornata dell'8 dicembre non sarà svolto regolarmente in tutti i Comuni. Ecco, nel dettaglio, la situazione: a Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago gli addetti di ALA non saranno in servizio; le raccolte in programma mercoledì verranno, pertanto, effettuate il giorno seguente (giovedì 9 dicembre), insieme a quelle che, di norma, sono già programmate per il giovedì. Nessuna variazione sui territori di Buscate, Dairago, Robecchetto con Induno e Villa Cortese, dove il mercoledì non si effettua alcuna raccolta. Si lavorerà, invece, regolarmente, nonostante la festa, ad Arconate, Rescaldina, San Giorgio su Legnano e Turbigo: i cittadini sono, pertanto, autorizzati ad esporre i rifiuti nella serata di martedì 7. A Cuggiono, Magenta e Marcallo con Casone i servizi di raccolta saranno svolti regolarmente, nonostante la festività, mentre a Boffalora sopra Ticino la raccolta della carta, che solitamente viene effettuata il mercoledì, sarà posticipata al giorno seguente (giovedì 9 dicembre). La giornata di festa non modificherà, invece, il calendario di Ossona, in quanto in quella giornata non sono programmati servizi di raccolta. Si precisa, invece, che in tutti i 18 Comuni gestiti da AEMME Linea Ambiente, le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta resteranno chiusi.

