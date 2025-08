Arconate: successo per la Patronale

Arconate celebra la Festa Patronale tra cultura, tradizione e musica: un weekend di emozioni condivise.

Un fine settimana ricco di emozioni e partecipazione, dove la comunità ha celebrato con entusiasmo la Festa Patronale attraverso una serie di eventi che hanno saputo unire cultura, tradizione e spettacolo. Venerdì sera, Palazzo Taverna ha fatto da cornice a un appuntamento culturale di grande spessore: l’incontro con la scrittrice Ketty Magni, che ha presentato il suo romanzo “Costanza, la libertà della marchesa”. Il pubblico ha potuto immergersi nella storia della marchesa Costanza Trotti Arconati, figura femminile coraggiosa e appassionata, protagonista dell’Ottocento europeo tra ideali patriottici, amore per la famiglia e un sentimento segreto che ne ha segnato il destino. “È significativo dare l’avvio ai festeggiamenti con un evento culturale dedicato alla marchesa Costanza, una donna profondamente legata al nostro passato ma dal profilo sorprendentemente attuale”, ha dichiarato il Sindaco On. Mario Mantovani. Sabato sera, Piazza Libertà si è trasformata in un grande ristorante sotto le stelle, animato dai colori, dai profumi e dalle risate della nostra comunità. Grazie al prezioso lavoro del Gruppo Folkloristico di Arconate e alla collaborazione dei commercianti locali, i cittadini hanno potuto gustare piatti deliziosi e danzare al ritmo della musica dell’orchestra di Frank David, che ha saputo creare un’atmosfera calda e coinvolgente. A concludere il weekend, il tanto atteso concertone della Festa Patronale, che ha richiamato in piazza un pubblico numeroso e partecipe, soprattutto tra i più giovani. Sul palco si sono esibiti Crytical, Niveo, Marco Carta e Sarah Toscano, regalando a tutti una serata carica di energia, musica e condivisione. Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno reso possibile questo evento straordinario: Brill Solutions e Fondazione Mantovani. “Questo fine settimana ci ha ricordato quanto sia importante vivere il nostro paese con il cuore, ritrovandoci insieme tra cultura, divertimento e spirito di comunità. Grazie a tutti per la partecipazione e il calore dimostrato” - ha concluso il Sindaco. Ma l’estate arconatese non finisce qui: appuntamento il 28, 29 e 30 agosto con l’Arconate Beer Festival!

