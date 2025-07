Incendio a Sesto

Una persona è morta stanotte a seguito di un incendio sviluppatosi intorno alle 3.40 in un appartamento sito al piano terra di un immobile di 4 piani a Sesto San Giovanni.

Una persona, le cui generalità fino ad ora sono ignote, è morta stanotte a seguito di un incendio sviluppatosi intorno alle 3.40 in un appartamento sito al piano terra di un immobile di 4 piani a Sesto San Giovanni via Fogagnolo 130. Le fiamme si sono sprigionate in uno dei vani dell'appartamento. Sul posto i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni che hanno provveduto, oltre che a bonificare l'area, anche ad evacuare l'intero edificio. Le famiglie da poco sono rientrate nei rispettivi appartamenti. Sul posto 118 e polizia scientifica.

