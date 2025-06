Toc Toc... l'Oratorio estivo del Giubileo

Dal prossimo lunedi centiania di animatori e migliaia e migliaia di bambini e ragazzi, finita la scuola, vivranno settimana di gioco, laboratori, esperienze e gite negli Oratori estivi.

Da lunedì 9 giugno in tutti i paesi della Diocesi di Milano si apre ufficialmente l’attesissimo Oratorio estivo 2025, che quest’anno si presenta con un titolo evocativo e fortemente simbolico: “Toc toc – Io sono con voi tutti i giorni”. Uno slogan che è già una promessa: la presenza costante di Dio nella vita quotidiana dei più piccoli, anche – e soprattutto – durante l’estate.

Sarà un’estate speciale, perché legata al Giubileo 2025, e i nostri oratori si preparano a viverla come un vero e proprio pellegrinaggio di speranza. Il tema scelto – che si sviluppa attraverso le parole Memoria, Riti e Speranza – richiama l’idea del cammino, dell’incontro, del sentirsi parte di una comunità viva e accogliente.

Il personaggio chiave che accompagnerà le giornate sarà Abramo, il padre della fede, che nel racconto biblico ha saputo mettersi in cammino fidandosi della promessa di Dio. Sarà lui, attraverso momenti di preghiera e riflessione, a guidare i ragazzi a riconoscere che quella promessa di amore e presenza è rivolta anche a loro.

Ogni settimana, gli animatori, i volontari e i sacerdoti degli oratori locali offriranno ai bambini non solo attività ludiche, giochi, laboratori e uscite, ma anche spunti per vivere dei veri e propri riti di passaggio, che li aiutino a crescere, riflettere e scoprire che la vita ha senso quando ci si sente parte di qualcosa di più grande.

Il progetto, elaborato dalla FOM (Fondazione Oratori Milanesi), propone anche strumenti concreti – manuali, libretti di preghiera, giochi e gadget – già disponibili sul sito www.oratorioestivo.it, pensati per accompagnare ragazzi e animatori nel viaggio di un’estate intensa e formativa.

E come sempre, l’Oratorio estivo non è solo un’occasione educativa, ma anche una grande festa di comunità: ogni paese, ogni parrocchia, con il suo stile e la sua energia, accoglierà centinaia di ragazzi con un entusiasmo che non smette di sorprendere.

Insomma, tutto è pronto: la porta è aperta, il cammino è tracciato, la speranza è già tra noi. Toc toc... si parte!

