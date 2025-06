La Ciliegia d’oro al Gruppo Presepisti. Grande successo per le serate musicali Il sindaco: “Ancora una volta alto gradimento per le iniziative che proponiamo”.

Bareggio vive nel segno della tradizione: grande successo per la Festa delle Ciliegie, che ha tenuto compagnia alla cittadinanza da venerdì a domenica sera con tantissime iniziative per tutte le età. Numerosa la partecipazione, soprattutto alle tre serate: venerdì il concerto dell’orchestra di Mirko Casadei, sabato la Urlo Band e a seguire il maxischermo per vedere la finale di Champions League e domenica il concerto-tributo a Fabrizio De Andrè.

Spazio anche ambulanti, hobbisti e associazioni che hanno proposto numerose iniziative tra cui il “Lenzuolo SOSpeso”. Bareggio Pulita ha invece completato la seconda edizione della 24 ore di raccolta rifiuti abbandonati: una raccolta no-stop non solo a Bareggio ma anche a Cornaredo e Sedriano, che ha registrato ben 128 partecipanti.

Domenica pomeriggio, poi, le premiazioni. Prima, il conferimento della “Ciliegia d’oro”, l’onorificenza giunta alla quarta edizione che viene assegnata a cittadini o associazioni benemerite. “Quest’anno – ha spiegato il sindaco Linda Colombo – la Giunta comunale ha scelto di premiare il Gruppo Presepisti di Bareggio, che da trent’anni organizza una bellissima mostra nella chiesetta di via Battisti e porta avanti le nostre tradizioni cristiane anche oltre i confini di Bareggio”. A seguire, la premiazione dei bambini delle scuole dell’infanzia “Don Fracassi” e “Levi-Montalcini” che hanno partecipato al concorso sul tema delle ciliegie.

“Desidero fare un grande ringraziamento alle associazioni La Corte, Smile e Lunadiva per la collaborazione e il supporto che ci hanno dato sia nei tre giorni della festa sia per quanto riguarda l’organizzazione – ha concluso il sindaco -. Un ringraziamento per la collaborazione anche a tutta la Giunta comunale e in particolare all’assessore Nico Beltramello. Grazie, ovviamente, a tutti i partecipanti, numerosi come sempre, che ci hanno dimostrato ancora una volta il gradimento per questo tipo di iniziative. Continuate a seguirci perché gli eventi di quest’anno sono solo all’inizio: sabato 7 giugno al Parco 8 Marzo ultimo concerto della Primavera Musicale, poi dal 12 giugno inizia il Bareggio Music Village al pratone di via Primo Maggio”.

