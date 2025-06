Troppa criminalità minorile

I rappresentanti locali de 'Il Grande Nord' hanno inviato al Comune una segnalazione sulla crescente criminalità minorile nel territorio.

La criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei reati di furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie.

Allarme rosso baby gang in Italia, con criminalità giovanile in aumento e sicurezza urbana 2025 che crolla: episodi violenti a raffica che coinvolgono sempre più spesso minori. Lo dicono le cronache quotidiane e i racconti delle persone spaventate nelle città, più che i numeri e le statistiche che sono un po’ in ritardo. Un fenomeno complesso, legato a disagio sociale, povertà educativa e mancanza di modelli positivi. In questo articolo analizziamo i numeri reali del fenomeno in Italia, le zone più colpite e cosa stanno facendo le istituzioni per affrontare questa emergenza. Una riflessione necessaria su un problema che riguarda tutti.

