Con gli operatori della Rianimazione

Il presidente e il vicepresidente della Fondazione degli Ospedali li hanno incontrati a Legnano. Un momento per ringraziarli e far sentire il loro il sostegno nell'emergenza.

L'incontro proprio là, all'ospedale di Legnano, ormai da giorni e giorni, teatro, assieme ad altre zone e realtà della Lombardia e d'Italia, della complicata e difficile emergenza Coronavirus. Da una parte il presidente ed il vice presidente della Fondazione degli Ospedali onlus (Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta), Norberto Albertalli e Angelo Gazzaniga, dall'altra gli operatori della Rianimazione, appunto del nosocomio della città del Carroccio. Un momento per ringraziarli dell'importante e straordinario lavoro che stanno portando avanti, ma anche e, soprattutto, per far loro sentire tutta la vicinanza ed il sostegno in una situazione così critica come quella con la quale si stanno confrontando. "C'è stato un fondamentale confronto - spiegano - e, una volta chiarite le singole problematiche, come Fondazione abbiamo dato il nostro assenso a proseguire nella raccolta fondi che gli stessi hanno organizzato e che andrà, così, ad incrementare quanto si sta continuando a ricevere (ricordiamo, infatti, che ad oggi siamo arrivati a 250 mila euro e, adesso, puntiamo ai 300 mila; donazioni che serviranno interamente per affrontare e sconfiggere il COVID-19). In più, saputo della necessità per il nostro personale sanitario di brandine, al fine di alleviare la fatica di turni che sono diventati davvero massacranti, nelle ore appena successive alla richiesta ci siamo attivati consegnando dei lettini e, allo stesso tempo, ricevuto il consenso del nostro direttore generale, il dottor Fulvio Odinolfi, a far sì che accettino anche una macchina del caffé con mille cialde, offerta da un'azienda di Parabiago. Siamo, comunque, a disposizione di tutti gli operatori dei nostri ospedali per eventuali necessità ed esigenze di nostra competenza. Davvero, permetteteci ancora un grandissimo grazie a medici e infermieri che, senza sosta, sono impegnati sul campo e, infine, un ringraziamento particolare ai vari donatori che, fin da subito, ci hanno dato il loro appoggio e contributo, per rispondere e farlo in maniera decisa e concreta a questa emergenza".