Piccoli ciclisti... crescono. Alla scoperta della bicicletta, con le sue caratteristiche e particolarità. Dalla teoria alla pratica è stato il progetto ‘Edu Bici’.

Piccoli ciclisti... crescono. Alla scoperta della bicicletta, con le sue caratteristiche e particolarità. Dalla teoria alla pratica è stato il progetto ‘Edu Bici’, promosso dall’Amministrazione comunale di Vanzaghello, con il Centro Sportivo Italiano e ‘Amatori Lombardia’, e che ha visto la partecipazione i bimbi delle scuole dell’Infanzia statale e parrocchiale e del centro estivo dello Skating Club Vanzaghello. Un appuntamento durante il quale i bambini hanno prima approfondito, in sala consiliare, la conoscenza della bici e delle principali indicazioni di sicurezza quando si è in strada, poi in piazza Pertini ecco che si sono cimentati in un vero e proprio percorso, con tanto di semaforo e segnaletica stradale.

'EDU BICI': PICCOLI CICLISTI... CRESCONO



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!