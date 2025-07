10 anni di Pro Loco Vanzaghello

Un numero, il 10, e tanti momenti vissuti gli uni con gli altri. 10 anni di presenza, impegno e attività in paese. “Tanti auguri Pro Loco Vanzaghello”.

Un numero, il 10, e tanti momenti vissuti gli uni con gli altri. 10 anni di presenza, impegno e attività in paese. “Tanti auguri Pro Loco Vanzaghello”. “Le sensazioni sono sicuramente positive - dice il presidente Fabrizio Catalano - Numerose, infatti, le persone all’interno del gruppo, ognuna che ha dato e sta dando il suo fondamentale supporto e sostegno”. Era il 2015 quando tutto è cominciato. E da allora quanta strada fatta. Quante iniziative messe in campo e soprattutto quanti ricordi. “Sono davvero molti - prosegue Catalano - Gli inizi, i primi carnervali che abbiamo organizzato, poi gli altri appuntamenti che sono arrivati anno dopo anno. La nostra forza è sicuramente la complicità. Lavorare e farlo in amicizia. Tutti si sentono e sono protagonisti”. Insieme, alla fine, dai più grandi ai più giovani, pronti a vivere il presente certo, ma contemporaneamente pensando già anche al futuro. “Bello vedere tanti ragazzi che si sono avvicinati e che sono diventati parte fondamentale della Pro Loco. Siamo nati per riunire e diventare un punto di riferimento per la comunità - conclude il presidente - e passo dopo passo ce l’abbiamo fatta. Grazie a Vanzaghello e ai vanzaghellesi che ci stanno sempre accanto”.

"AUGURI PRO LOCO": 10 ANNI



