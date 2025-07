'La Cittadina': concerto e ricordo

Il tradizionale e immancabile ‘Concerto d’Estate’ del Corpo Bandistico ‘La Cittadina’ di Turbigo, quest’anno è stato ancora più speciale.

La musica che regala emozioni e conquista. La musica fatta anche e soprattutto di ricordi. E mai come stavolta il ricordo è stato l’indiscusso protagonista. Perché il tradizionale e immancabile ‘Concerto d’Estate’ del Corpo Bandistico ‘La Cittadina’ di Turbigo, quest’anno è stato ancora più speciale. Là, nella cornice del Palazzo De Cristoforis e sotto la direzione del maestro Alessandro Tanzini, infatti, è stata l’occasione per rendere omaggio e tenere viva la memoria del maestro cavalier Ugo Tanzini (fondatore e storico presidente proprio della banda turbighese; importante punto di riferimento della scena musicale del paese e del territorio), che in questo 2025 avrebbe compiuto 100 anni. “È stata una serata davvero magica - racconta Alessandro Tanzini - Mio nonno è come se fosse sempre accanto ad ognuno di noi, ogni giorno. Bello è stato vedere una così grande partecipazione al concerto e sentire l’affetto e la vicinanza delle persone”. Un bellissimo viaggio in note, allora, tra le colonne sonore e brani che hanno fatto parte e sono storia in tutto e per tutto. “Grazie di cuore a chi è venuto ad ascoltarci - conclude - E un ringraziamento ai musicisti per l’impegno, la passione e la grande cura che mettono sempre quando sono chiamati ad esibirsi”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!