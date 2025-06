Don Piero: 50 anni di sacerdozio

Quella data (7 giugno 1975) dal profondo ed enorme significato. 50 anni sono passati da allora. 50 anni al servizio e a fianco del Signore, per trasmettere la sua parola e il suo esempio.

Quella data (7 giugno 1975) dal profondo ed enorme significato. 50 anni sono passati da allora. 50 anni al servizio e a fianco del Signore, per trasmettere la sua parola e il suo esempio. Una vita sempre rivolta a Cristo e alle tante persone che ha incontrato nel suo importante percorso. “Tanti auguri don Piero”: 50 anni, infatti, di ordinazione sacerdotale per il parrocco della Comunità Pastorale Santo Crocifisso (che comprende Castano Primo e Buscate) . “Devo ringraziare il Signore, perché 50 anni fa mi ha scelto per fare il prete e oggi sono sempre più convinto che mi sia stato fatto un grande dono - dice - Di questo percorso, poi, sono tanti inevitabilmente i ricordi. I primi passi mossi, le prime attività, la volontà di stare accanto alla gente, mettendomi all’ascolto. I tempi ovvio sono cambiati; il mondo è cambiato; oggi le persone vivono un po’ ripiegate su se stesse e hanno perso la speranza e il desiderio di guardare in avanti. Il nostro compito, allora, è quello di provare a ravvivare in loro la speranza, guardando tutti assieme al futuro”. “Grazie don Piero per la collaborazione nell’intento comune di contribuire a realizzare una società più giusta e capace di rispondere ai bisogni dei più deboli - conclude il sindaco Roberto Colombo - Grazie, perché chi opera per la giustizia e per la pace dà un contributo di inestimabile valore alla speranza, virtù della quale il mondo d’oggi, e soprattutto i giovani, hanno uno straordinario bisogno. Don Piero, personalmente l’ammiro per la sua pacatezza, per la capacità di fare ed esporsi senza creare clamore, fornendo un mirabile esempio di lavoro efficace, ma silenzioso, anche avviando dialoghi e progetti di difficile esecuzione e magari a tratti persino di difficile comprensione, comunque rientranti in un progetto di livello superiore. Voglia accogliere il mio saluto affettuoso, la mia attestazione di stima nonché l’augurio per il lavoro che continuerà a svolgere”.

DON PIERO: 50 ANNI INSIEME A DIO



