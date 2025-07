ANC: servizi anche in bici

Non solo a piedi, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Castano adesso si mette anche sui pedali. Presidio, monitoraggio e controllo in bicicletta, infatti, per i volontari dell’ANC.

Non solo a piedi, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Castano adesso si mette anche sui pedali. Presidio, monitoraggio e controllo del centro e delle periferie pure in bicicletta, infatti, per i volontari dell’ANC. Il servizio partito nei giorni scorsi sarà un’attività costante e puntuale in vari momenti e in orari differenti durante la settimana. “Un’ulteriore iniziativa che come Amministrazione comunale abbiamo voluto mettere in campo per garantire una sempre maggiore sicurezza al territorio – spiega l’assessore Carlo Iannantuono – A fine giugno è stato un anno da quando siamo partiti con i servizi dell’Associazione Nazionale Carabinieri e i risultati sono stati più che positivi. Tante le uscite che sono state messe in campo, garantendo così un'importante presenza sia nelle aree del centro storico e durante il mercato del giovedì, sia in quelle periferiche e alla stazione ferroviaria. Voglio ringraziare tutto il gruppo per la sempre grande disponibilità e per il fondamentale lavoro che portano avanti. Sono un punto di riferimento fondamentale per Castano e per i castanesi, pronti a segnalare alla nostra Polizia locale e ai Carabinieri eventuali situazioni di pericolo o criticità e emergenze, oltre a dare supporto e sostegno alla cittadinanza”.

CARABINIERI IN CONGEDO: SERVIZI ANCHE IN BICI



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!