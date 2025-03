‘REPLAY’: sarà un sabato di sfilate per le vie e le piazze dei nostri paesi

Sarà sabato 8 marzo il grande giorno di festa. Praticamente in tutti i paesi, Oratori e associazioni hanno preparato tanto divertimento capace di coinvolgere bambini e famiglie.

I carri sono decorati, le maschere pronte e milioni di coriandoli per essere lanciati... anche se in alcuni paesi, anche della nostra zona, il Carnevale è già iniziato le scorse domeniche e nei pomeriggi della settimana appena trascorsa, sarà sabato 8 marzo il grande giorno di festa. Praticamente in tutti i paesi, Oratorio e associazioni hanno preparato tanto divertimento capace di coinvolgere bambini e famiglie. E il tema? “Sarà un Carnevale dove ne vedremo di tutti i colori, di tutte le forme, di tutte le epoche, con suggestioni che si moltiplicheranno su tutto il territorio ambrosiano. Sarà una festa senza precedenti, anzi – per dire meglio – sarà un Carnevale con tutti i precedenti! In tutta la Diocesi, gli oratori ambrosiani faranno una ri-evocazione di tutti i Carnevali della FOM che abbiano vissuto dal 1976 a oggi, per celebrare la ricorrenza del 50°”. Ricordiamo che, quasi ovunque, vige il divieto di utilizzo di bombolette e lancio di uova.

