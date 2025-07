Nuova videosorveglianza

Sostituite le vecchie videocamere, ormai obsolete, con un sistema molto più performante e di ultima generazione. Un altro importante intervento per quanto riguarda la sicurezza.

Sostituite le vecchie videocamere, ormai obsolete, con un sistema molto più performante e di ultima generazione. Un altro importante intervento per quanto riguarda la sicurezza messo in campo dall’Amministrazione comunale di Vanzaghello, in collaborazione con il comando di Polizia locale. "Questo nuovo sistema ha permesso di portare a termine numerosi accertamenti - scrivono dalla stessa Amministrazione - A breve vi sarà una implementazione di nuove telecamere nei punti strategici del paese e l’installazione di fototrappole".

