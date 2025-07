Bilancio comunale: a Legnano oltre 5,5 milioni dall’avanzo per rigenerazione urbana, sociale e servizi

Con l’avanzo di amministrazione il Comune investe su sociale, rigenerazione urbana, manutenzioni e sostegno alle associazioni, puntando anche sulla sostenibilità ambientale.

Supera i cinque milioni e mezzo di euro la variazione al bilancio di previsione approvata nella seduta del consiglio comunale di lunedì 29 luglio. L’applicazione dell’avanzo di amministrazione, pari a 5.562.846 euro, è stata resa possibile dall’approvazione del conto consuntivo nei termini di legge, per la prima volta da almeno quindici anni. Si tratta della quarta e più rilevante variazione al bilancio previsionale 2025–2027.

"Quello approvato dal consiglio comunale è un assestamento di entità importante con cui, alla luce delle necessità, abbiamo rideterminato le risorse allocate nei vari capitoli di spesa rispetto a quanto contenuto nel previsionale – sottolinea Luca Benetti, assessore alla Sostenibilità – è stato un lavoro complesso, svolto con grande attenzione, per cui non posso che ringraziare gli uffici, e che dà concretezza alla visione di città cui stiamo dando forma in questo mandato amministrativo. Sostegno sociale, rigenerazione urbana diffusa, cura del patrimonio pubblico e sussidiarietà sono i filoni tematici che, con questa variazione, vedono risorse aggiuntive per spese e investimenti, coerentemente con la politica attuata sino a oggi".

L’ambito sociale riceve un rafforzamento importante, con 140mila euro destinati alle rette di ricovero dei minori e 85mila euro aggiuntivi per far fronte all’incremento dei costi energetici nelle utenze. In materia di sicurezza urbana, sono stati previsti 120mila euro per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto e dotazioni operative per la Polizia Locale.

Sul fronte della rigenerazione urbana, sono stati stanziati 860mila euro per interventi nelle scuole, tra cui spiccano i 450mila euro destinati alla ristrutturazione degli spazi interni della scuola di via Cavour. Gli edifici storici in fase di ristrutturazione ricevono 310mila euro aggiuntivi per l’adeguamento dei costi, mentre sugli impianti sportivi si concentrano 355mila euro, comprendendo anche i 160mila euro destinati alla sistemazione della copertura della tribuna e della facciata dello stadio Mari su via Pisacane. La manutenzione degli alloggi SAP è oggetto di un investimento di 215mila euro. Altri due interventi significativi riguardano il centro civico Pertini e piazza San Magno, ciascuno destinatario di 149mila euro per lavori di riqualificazione, compresa la riparazione della piastra in legno. Infine, 480mila euro saranno distribuiti lungo il triennio per la manutenzione del verde e, in particolare, la riqualificazione del parco di via Leoncavallo, per cui sono stati già allocati 75mila euro.

"Sostegno sociale significa, ad esempio, prevedere più risorse per il ricovero dei minori e per la manutenzione degli alloggi SAP – precisa il sindaco Lorenzo Radice –. Puntare alla rigenerazione diffusa vuole dire investire risorse su scuole, palestre, edifici identitari e piazze; curare il patrimonio pubblico significa occuparsi della manutenzione di strade, marciapiedi e verde, mentre la sussidiarietà si esprime con risorse aggiuntive rispetto ai contributi erogati nella prima parte dell’anno a sostegno delle attività di quegli attori del welfare locale che sono le associazioni".

Proprio sul fronte della sussidiarietà, l’assestamento ha permesso di destinare una seconda tranche di risorse alle associazioni che avevano partecipato al bando primaverile per i contributi comunali. Dopo un primo stanziamento di 60mila euro, arrivano ora ulteriori 50mila euro destinati ad associazioni attive nei settori sociale, sanitario, educativo e per i diritti umani, oltre a 25mila euro per le società sportive e 25mila euro per le associazioni culturali.

Completa il quadro un intervento sul fronte ambientale e imprenditoriale, con l’attivazione di un bando da 200mila euro per l’efficientamento energetico degli immobili delle imprese locali, nell’ambito del Local Green Deal e del programma europeo Intelligent Cities Challenge.

"Un’altra voce che mi piace sottolineare e che testimonia il nostro impegno per la sostenibilità ambientale, oltre che essere un concreto investimento per la sostenibilità economica del tessuto imprenditoriale – conclude Benetti – sono i 200mila euro impiegati per il bando che intendiamo pubblicare finalizzato all’efficientamento energetico degli stabili delle imprese locali nell’ambito del local green deal, che discende dall’iniziativa Intelligent Cities Challenge: dimostrazione che l’efficientamento energetico, da politica dell’amministrazione comunale, si estende al territorio diventando politica di Comunità".

