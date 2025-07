Via Venegoni si accende di suoni e racconti: arriva 'La Bella Estate'

Dalla saggezza delle fiabe africane ai ritmi travolgenti dell’afrobeat: una serata per celebrare musica e cultura.

Una serata tra fiaba e musica animerà la ZTL di via Venegoni venerdì 1° agosto, aprendo ufficialmente il mese delle vacanze con un doppio appuntamento dedicato a grandi e piccoli. Nell’ambito della rassegna 'La Bella Estate', il piazzale tra via Venegoni e via Gaeta, nel quartiere Oltrestazione, diventerà il palcoscenico di una fiaba musicale dal forte valore simbolico e di un concerto che celebra la ricchezza della cultura africana.

L’iniziativa si inserisce nel progetto dell’amministrazione comunale per la valorizzazione e la riqualificazione dell’area attorno alla stazione ferroviaria, un lavoro che unisce interventi di sicurezza urbana a momenti di animazione e socialità. Dopo il successo del 'Venegoni Summer Test' di fine giugno, l’appuntamento di venerdì si propone di proseguire su questa strada.

La serata inizierà alle 18.30 con la fiaba musicale 'L’elefante e la pioggia' una narrazione antica di origine masai rivisitata in chiave teatrale. Il protagonista è un elefante che, comportandosi come molti uomini, si illude di essere il padrone della Terra: “L’elefante sfida le leggi del creato, usa una cieca forza distruttiva e, aiutato da guardiani addomesticati, difende una risorsa che non gli appartiene.” Un racconto che nasconde una metafora universale: “L’acqua scende dal cielo per tutti e tutti ne possono essere bagnati e dissetati. L’acqua è nutrimento, l’acqua è vita.”

A dar vita allo spettacolo saranno Nicoletta Tiberini (voce cantante e recitante), Clelia Fumanelli (danza) e Gennaro Scarpato (percussioni), su musiche originali di Tiberini e Scarpato. La regia, le scene e i costumi sono firmati da Andrea Taddei, mentre il suono è curato da Andrea Pozzolidi. Le maschere utilizzate in scena sono realizzate nel Laboratorio creativo della terza età dell’Associazione La Tartaruga – Centro Polivalente S. Zeno di Pisa. Come in altre occasioni estive, durante l’evento sarà attiva anche una postazione della biblioteca civica 'Augusto Marinoni', dove si potranno prendere in prestito libri.

Alle 21.30 il testimone passerà alla musica afrobeat/pop con il concerto degli Afrodream, band torinese fondata nel 2018 dal musicista senegalese Abou Samb e dal chitarrista italiano Luca Vergano. Il gruppo, che ha accolto nel tempo nuovi elementi provenienti da diverse tradizioni culturali e musicali, è oggi composto anche da Ariel Verosto (piano e flauto), Gabriele Cappello (sax), Reiul Roxo (tromba), Gianluca Gallucci (basso) e Francesco Cornaglia (batteria).

La fiaba e il concerto sono prodotti dall’associazione Musicamorfosi 2025 e fanno parte della rassegna itinerante Suoni Mobili, portando ancora una volta musica e narrazione al centro della vita cittadina legnanese.

