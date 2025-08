Il programma di agosto tra Bernate, Corbetta e Cuggiono

Proseguono anche in estate gli appuntamenti promossi dal Settore Turismo del Consorzio dei Navigli.

Anche ad agosto, nei Comuni del Sud Ovest Milanese, non mancano le occasioni per vivere momenti di socialità, cultura e intrattenimento. Il Settore Turismo del Consorzio dei Navigli S.p.A. ha selezionato alcuni tra i principali appuntamenti in programma nei territori di Bernate Ticino, Corbetta e Cuggiono.

A Bernate Ticino, venerdì 15 agosto, alle ore 12.30, si terrà il tradizionale 'Pranzo di Ferragosto' presso la Trattoria Sant’Ambroeus di Casate (via Milano 26). L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, propone un menù completo al costo di 25 euro a persona. I cittadini interessati devono prenotarsi entro il 10 agosto, contattando gli uffici comunali o la trattoria. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 70 persone.

A Corbetta, sabato 2 agosto alle ore 10.00, la biblioteca comunale 'Ugo Parini' in piazza XXV Aprile ospiterà un incontro del 'Silent Book Club', iniziativa dedicata a chi ama leggere in tranquillità, ma comunque in compagnia. I partecipanti potranno dedicarsi alla lettura individuale, seguita da uno spazio di socializzazione e condivisione. L’appuntamento sarà replicato sabato 30 agosto, sempre in biblioteca.

Dal 21 al 24 agosto, nella frazione di Soriano, si terrà la 46ª edizione della Festa di San Bernardo. Presso il parco Tonella, ogni sera a partire dalle ore 21.00, si svolgeranno serate danzanti con musica dal vivo. Si alterneranno sul palco le orchestre 'Graziano e Lucia' e 'Tina e Davide', per offrire quattro serate di intrattenimento rivolte a tutta la cittadinanza.

A Cuggiono, venerdì 15 agosto, nel parco di Villa Annoni in piazza XXV Aprile, è previsto l’evento 'Gelato di Ferragosto', un’occasione per ritrovarsi all’aperto nel giorno centrale dell’estate. Sempre a Villa Annoni, sabato 30 agosto, si svolgerà l’iniziativa 'Sotto un cielo stellato', che chiuderà simbolicamente il mese con una serata dedicata al cielo e alla bellezza del paesaggio serale.

