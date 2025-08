Formazione in corsia: 180 studenti di Medicina a contatto con i piccoli pazienti

La Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio apre le porte agli studenti di Humanitas University per un’esperienza clinica sul campo.

180 studenti, due mesi e una sola, grande opportunità: imparare sul campo. È questo l'obiettivo del progetto nato dalla collaborazione tra Humanitas University e ASST Valle Olona, che nei mesi scorsi ha coinvolto il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio, accogliendo ogni giorno, a rotazione, due studenti del quinto anno di Medicina provenienti da tutto il mondo.

Un’iniziativa formativa che ha permesso ai futuri medici di vivere da vicino la realtà ospedaliera, dalle corsie pediatriche alle sale parto, passando per gli ambulatori. Un’esperienza concreta e immersiva che, per qualcuno, potrebbe rappresentare l’inizio di una vocazione per la specializzazione in pediatria.

A riconoscimento dell’impegno del personale sanitario e del valore formativo del progetto, è stata consegnata una pergamena simbolica al Dipartimento materno infantile, diretto dalla dottoressa Simonetta Cherubini. Un piccolo gesto che celebra un grande passo nella formazione medica.

L’esperienza è destinata a proseguire: è già in preparazione l’edizione 2026, con l’obiettivo di confermare e rafforzare questa sinergia tra istituzioni sanitarie e accademiche, nel segno della formazione pratica e dell’incontro umano.

