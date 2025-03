In pellegrinaggio da don Bosco

Il 22 e 23 febbraio 2025 si è svolto il pellegrinaggio organizzato dal Decanato di Castano Primo per i ragazzi e le ragazze di prima media. Un'esperienza intensa e significativa che ha visto la partecipazione di circa 100 persone tra giovani pellegrini e accompagnatori, tutti desiderosi di scoprire i luoghi della vita di San Giovanni Bosco e di approfondire la sua sensibilità educativa e spirituale.

La partenza è avvenuta alle 7 del sabato mattina. Dopo un viaggio all'insegna dell'entusiasmo e della curiosità, il gruppo ha raggiunto il Colle Don Bosco, luogo che ha dato i natali a San Giovanni Bosco. La mattinata è stata dedicata alla visita ai luoghi dell'infanzia del santo, un'opportunità unica per conoscere meglio la sua storia e il contesto in cui è cresciuto. Dopo il pranzo al sacco, il pomeriggio è stato animato da giochi e dalla visita alla casa di San Domenico Savio, altro grande esempio di spiritualità salesiana.

In serata, il gruppo ha trovato ospitalità presso l'Istituto Salesiano del Colle Don Bosco, dove ha consumato la cena e trascorso la notte. Il clima di fraternità e condivisione ha reso l'esperienza ancora più intensa e arricchente.

La domenica mattina, dopo la colazione, il pellegrinaggio è proseguito verso Torino Valdocco, cuore della missione di Don Bosco. Qui i ragazzi hanno potuto visitare i luoghi salesiani e pranzare presso il self-service del Valdocco. Nel pomeriggio, il gruppo ha avuto l'occasione di passeggiare per il centro di Torino, ammirando alcune delle sue bellezze storiche e culturali. La giornata si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa nella Basilica di San Francesco di Sales, un momento di preghiera e raccoglimento che ha lasciato un segno nel cuore di tutti i partecipanti.

