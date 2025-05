Pellegrinaggio a Rho

Venerdì 23 maggio i fedeli del Decanato di Castano Primo sono invitati al pellegrinaggio al Santuario di Rho: alle 21 è previsto il passaggio della Porta Santa.

Il Decanato di Castano si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità comunitaria con il Pellegrinaggio Decanale al Santuario della Madonna Addolorata di Rho, in programma per giovedì 23 maggio. Un appuntamento carico di fede, che unisce le parrocchie del territorio in un cammino condiviso di preghiera, affidamento e devozione mariana.

Il ritrovo è previsto alle ore 20.15 presso il portico del Collegio degli Oblati di Rho. Da lì prenderà avvio alle 20.30 il cammino di preghiera che condurrà i partecipanti fino al Santuario, luogo ricco di storia e tradizione, da secoli meta di pellegrinaggi e centro spirituale dell’intero territorio milanese.

Alle ore 21.00 è previsto uno dei momenti più significativi della serata: il passaggio della Porta Santa del Santuario, simbolo di grazia e misericordia. Seguirà la celebrazione della Santa Messa con l’Atto di Affidamento alla Madonna Addolorata, un gesto di grande valore devozionale con cui la comunità si affiderà alla protezione della Vergine.

Al termine della celebrazione, i fedeli avranno la possibilità di salire a venerare personalmente l’immagine miracolosa dell’Addolorata, custodita nella cappella del Santuario. Un momento intimo e toccante che chiuderà il pellegrinaggio nel segno della preghiera silenziosa e della fiducia.

Le iscrizioni al pellegrinaggio sono gestite dalle singole parrocchie del Decanato. L’invito è rivolto a tutti, in particolare ai gruppi parrocchiali, ai giovani, alle famiglie e a chiunque desideri vivere una serata di fede e condivisione sotto lo sguardo amorevole della Madonna.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!