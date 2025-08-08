Camminare e farlo insieme, con sullo sfondo il Naviglio. Domenica 10 agosto, l’appuntamento allora è con la “Passeggiata Notturna sul Naviglio”.

Camminare e farlo insieme, con sullo sfondo il Naviglio. Domenica 10 agosto, l’appuntamento allora è con la “Passeggiata Notturna sul Naviglio”, organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali di Turbigo con il Centro Ricreativo De Cristoforis – Gray. Ritrovo al Palazzo De Cristoforis – Gray alle 20.15 e da qui partirà la camminata. Al termine, gelato al Centro Ricreativo.

