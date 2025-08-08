Milano / Malpensa
'Balla con noi'
Dal ballo liscio a quello da sala... balliamo in compagnia. Anche questa è l’Estate Insieme 2025 a Turbigo, una serata di ballo organizzata dal Comune in collaborazione con “Passion for Movement”. Appuntamento sabato 9 agosto alle 20.45 al Centro Ricreativo De Cristoforis – Gray.
Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!
Invia nuovo commento