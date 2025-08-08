meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 32°
Sab, 09/08/2025 - 16:50

data-top

sabato 09 agosto 2025 | ore 18:00

'Balla con noi'

Dal ballo liscio a quello da sala... balliamo in compagnia. Anche questa è l’Estate Insieme 2025 a Turbigo, una serata di ballo.
Turbigo / Eventi - 'Balla con noi'

Dal ballo liscio a quello da sala... balliamo in compagnia. Anche questa è l’Estate Insieme 2025 a Turbigo, una serata di ballo organizzata dal Comune in collaborazione con “Passion for Movement”. Appuntamento sabato 9 agosto alle 20.45 al Centro Ricreativo De Cristoforis – Gray.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Turbigo si prepara alla 15ª edizione di “turbiGusto”
516037488_754690006908998_2595534830511832138_n.jpg
La manifestazione gastronomica giunta quest’anno alla sua 15ª edizione, sabato 12 luglio animerà l’Allea Comunale con sapori, musica e intrattenimento per tutte le età.
'La Cittadina': concerto e ricordo
Turbigo / Eventi - 'La Cittadina' in concerto
Il tradizionale e immancabile ‘Concerto d’Estate’ del Corpo Bandistico ‘La Cittadina’ di Turbigo, quest’anno è stato ancora più speciale.
'Musica e balli in Villa'
Turbigo / Eventi - La locandina
Una serata per stare insieme. Appuntamento, allora, martedì 20 agosto con l'iniziativa 'Musica e balli in Villa' (Gray) a Turbigo.

Invia nuovo commento