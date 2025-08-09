Bloccato rave party sul Ticino

Intervento di diverse ore lungo il Ticino per un rave party. Identificate oltre 50 persone e sequestrato materiale. È successo stamattina a Turbigo.

Un’operazione durata più di 8 ore e che ha visto impegnata la Polizia Locale di Turbigo, i Carabinieri del Comando Compagnia di Legnano, il Parco del Ticino e la Protezione Civile del Parco del Ticino. Bloccato un rave party nei boschi e lungo le sponde del fiume Ticino in località Tre Salti a Turbigo. Tutto è partito dalla serata di ieri e nelle prime ore della mattinata di oggi a seguito di diverse segnalazioni di alcuni cittadini. E da qui è scattato l’intervento sia nel centro paese, sia in alcune aree periferiche e sul luogo specifico del rave dove sono state identificate oltre 50 persone, per la maggior parte già con precedenti penali, che sono state denunciate all’Autoritá Giudiziaria, mentre per altri è scattato anche il divieto di ingresso a Turbigo. Non solo, durante l’attività sono stati sequestrati impianti audio, generatori di corrente, tende e altro materiale per bivaccare nel territorio.

