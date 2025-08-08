'Cena sotto le stelle' lungo il Naviglio

Una serata a cenare insieme nella location dell’alzaia del Naviglio. È la “Cena sotto le stelle”, in programma domenica 10 agosto (San Lorenzo).

Una serata a cenare insieme nella location dell’alzaia del Naviglio. È la “Cena sotto le stelle”, in programma domenica 10 agosto (San Lorenzo) e organizzata dagli “Amis da Turbigh”, in collaborazione con il Chiosco “Al Belvedere” e con il patrocinio Comune di Turbigo. Dalle 20, pronti a vivere un appuntamento di coinvolgimento e condivisione. Prenotazione obbligatoria al numero 333/5218362 o presso Chiosco “Al Belvedere” 331/4421222.

